Авторы фильма "Пираньи Неаполя" получили награду за лучший сценарий на Берлинале

"Серебряного медведя" 69-го Берлинале за лучший сценарий получили авторы картины "Пираньи Неаполя" про неаполитанскую мафию, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Церемония награждения победителей проходит в субботу вечером в Берлинале Паласт.

Один из авторов сценария, Роберто Савьяно, известен тем, что живёт под охраной Министерства внутренних дел Италии, поскольку мафия вынесла ему смертный приговор.

Р.Савьяно посвятил награду людям, которые "спасают жизни, работая на опасных улицах".

Кроме того, оператор Расмус Видебэк, который работал над картиной "Пора уводить коней", получил "Серебряного медведя" за вклад в кинематограф. Лента производства Норвегии, Швеции и Дании рассказывает о скандинавской семье, которая работает на заготовке леса.

Лучшим дебютом в полнометражном кино стала картина Мехмеда Акифа "Орэй", которая рассказывает о столкновении религии с личными убеждениями отдельного взятого человека.

Среди документальных работ была отмечена картина "Разговаривая о деревьях" Сухаиба Гасмелбэри.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

Для участия в основном конкурсе Берлинале в этом году было заявлено 17 картин. Но затем, как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе киносмотра, по техническим причинам из списка был исключён китайский фильм Чжана Имоу "Одна секунда". Таким образом, на "Золотого" и "Серебряного" медведей претендовали 16 фильмов.