Площадь Победы в Киеве оборудовали дорожными вехами ограничивающими парковку

В Киеве на площади Победы сотрудниками коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" были установлены дорожные вехи на ответвлениях полос движения, которые исключают возможность парковки на них, сообщили в Киевской горгосадмнистрации.

"16 февраля сотрудники КП "Центр организации дорожного движения" установили дорожные вехи на ответвлениях полос движения на площади Победы, физически исключив парковки", – говорится в сообщении на сайте мэрии в субботу, со ссылкой на КП "Центр организации дорожного движения".

В информации отмечается, что ранее водители использовали эти территории для парковки и это создавало ряд опасностей. В частности, из-за припаркованных автомобилей была ограничена обзорность перекрестка для водителей, что значительно повышало вероятность ДТП.

"В свою очередь, сами нарушители подвергаются опасности, попадая на направляющие островки вне пешеходных переходов", – сказано в сообщении.

В коммунальном предприятии "Центр организации дорожного движения" также напомнили водителям, что позади ТЦ "Украина" расположен многоуровневый паркинг, который обычно не заполнен.