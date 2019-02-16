В ДТП авто на еврономерах в Киеве пострадало три человека

В дорожно-транспортном происшествии двух автомобилей на еврономерах на бул.Перова в Киеве пострадало три человека, с разными травмами их госпитализировали, сообщил интернет-портал "Вартові.Еспресо".

"В результате столкновения трех авто на столичном бульваре Перова трое пострадавших в ДТП были госпитализированы", – говорится в сообщении на сайте портала в субботу вечером.

В информации отмечается, что столкнулись два "евробляхера", которые двигались по бульвару навстречу друг другу. На пересечении с ул.Кибальчича, водитель автомобиля Opel поворачивая налево, не пропустил ВМW, водитель которого не успел среагировать и протаранил Opel в правый бок.

"Автомобили разбросало по всей дороге, а BMW развернуло на 180°. В результате столкновения пострадали три человека с Opel, последнего же с помощью ГСЧС деблокировали из автомобиля, всех трех с различными степенями травм забрали в больницу", – сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливают обстоятельства ДТП.