События

21:29 16.02.2019

В ДТП авто на еврономерах в Киеве пострадало три человека

1 мин читать
В ДТП авто на еврономерах в Киеве пострадало три человека

В дорожно-транспортном происшествии двух автомобилей на еврономерах на бул.Перова в Киеве пострадало три человека, с разными травмами их госпитализировали, сообщил интернет-портал "Вартові.Еспресо".

"В результате столкновения трех авто на столичном бульваре Перова трое пострадавших в ДТП были госпитализированы", – говорится в сообщении на сайте портала в субботу вечером.

В информации отмечается, что столкнулись два "евробляхера", которые двигались по бульвару навстречу друг другу. На пересечении с ул.Кибальчича, водитель автомобиля Opel поворачивая налево, не пропустил ВМW, водитель которого не успел среагировать и протаранил Opel в правый бок.

"Автомобили разбросало по всей дороге, а BMW развернуло на 180°. В результате столкновения пострадали три человека с Opel, последнего же с помощью ГСЧС деблокировали из автомобиля, всех трех с различными степенями травм забрали в больницу", – сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливают обстоятельства ДТП.

Теги: #киев #пострадавшие #дтп #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:44 16.02.2019
Гриценко: Украина готова и далее вкладывать в мировую безопасность, но ждет от партнеров помощи, минимум в освобождении заложников

Гриценко: Украина готова и далее вкладывать в мировую безопасность, но ждет от партнеров помощи, минимум в освобождении заложников

18:57 16.02.2019
Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

18:56 16.02.2019
Туск посетит Украину 18-20 февраля

Туск посетит Украину 18-20 февраля

18:54 16.02.2019
Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

18:45 16.02.2019
Порошенко после встречи с Пенсом высказал надежду на дальнейшую поддержку США Украины

Порошенко после встречи с Пенсом высказал надежду на дальнейшую поддержку США Украины

18:31 16.02.2019
Конференция по реформам в Украине состоится в Торонто в июле – Фриланд

Конференция по реформам в Украине состоится в Торонто в июле – Фриланд

18:27 16.02.2019
Гриценко: Украина готова и далее вкладывать в мировую безопасность, но ждет от партнеров помощи, минимум в освобождении заложников

Гриценко: Украина готова и далее вкладывать в мировую безопасность, но ждет от партнеров помощи, минимум в освобождении заложников

18:21 16.02.2019
Украина настаивает на постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе, Россия не согласна - Климкин

Украина настаивает на постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе, Россия не согласна - Климкин

18:07 16.02.2019
50 наблюдателей из Канады прибыли в Украину в преддверии выборов президента - Фриланд

50 наблюдателей из Канады прибыли в Украину в преддверии выборов президента - Фриланд

17:52 16.02.2019
В Мюнхене на Украинском ланче, организованном Фондом Пинчука, призвали РФ освободить военнопленных моряков

В Мюнхене на Украинском ланче, организованном Фондом Пинчука, призвали РФ освободить военнопленных моряков

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден назвал РФ слабеющей, но все более агрессивной державой

Решение о санкциях в отношении РФ за агрессию в районе Керченского пролива будет принято на заседании глав МИД ЕС 18 февраля – Климкин

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

ПОСЛЕДНЕЕ

При разминировании схрона боевиков на Донбассе погиб спасатель-сапер, ранены трое правоохранителей

Один украинский боец ранен в результате обстрелов на Донбассе в субботу

Байден назвал РФ слабеющей, но все более агрессивной державой

Тимошенко намерена до президентских выборов обсудить с МВФ условия будущего сотрудничества с Украиной

Власти Испании сами определят место перезахоронения останков Франко, если его родственники не примут решения

Директор Берлинале, покидающий свой пост, дал напутствие новому руководству смотра "продолжать удивлять"

Решение о санкциях в отношении РФ за агрессию в районе Керченского пролива будет принято на заседании глав МИД ЕС 18 февраля – Климкин

Порошенко пригласил президента Черногории посетить Украину

Порошенко обсудил с Меркель вопрос предотвращения вмешательства РФ в президентские выборы в Украине

Климкин и Маас проводят встречу на полях Мюнхенской конференции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА