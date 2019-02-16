При разминировании схрона боевиков на Донбассе погиб спасатель-сапер, ранены трое правоохранителей

При разминировании тайника с боеприпасами вблизи н.п.Пески (Донецкая обл.) произошла детонация, при взрыве погиб спасатель-сапер, также пострадали трое сотрудников полиции, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрона с боеприпасами. При разминировании и изъятия опасной находки прогремел взрыв, в результате которого спасатель-сапер погиб на месте, а трое сотрудников полиции получили осколочные ранения", – написал он на своей странице в Фейсбуке в субботу вечером.

По словам С.Князева, пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. На место ЧП был направлен самолет санавиации для эвакуации раненых.

По информации отдела коммуникации полиции Донецкой области, раненые правоохранители по указанию главы Нацполиции транспортированы в г.Днепр.

"Среди раненых – сотрудник полиции ГУНП в Киеве из состава сил операции Объединенных сил и двое сотрудников Дружковского отделения полиции. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь", - сказано в сообщении полиции.

"Соболезнования родным и близким погибшего, который выполнял свой долг", – написал С.Князев.