События

18:56 16.02.2019

Туск посетит Украину 18-20 февраля

1 мин читать
Туск посетит Украину 18-20 февраля

Президент Европейского совета Дональд Туск посетит Украину с официальным визитом с 18 по 20 февраля, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

"Во время визита Туск встретится с президентом Петром Порошенко, председателем Верховной Рады Андреем Парубием, премьер-министром Владимиром Гройсманом", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ожидается, что Д.Туск выступит с речью в Верховной Раде и посетит Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Как сообщалось, по информации А.Парубия, 19 февраля состоится заседание Верховной Рады, посвященное началу российской агрессии против Украины. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Теги: #туск #ес #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:57 16.02.2019
Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

18:54 16.02.2019
Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

18:45 16.02.2019
Порошенко после встречи с Пенсом высказал надежду на дальнейшую поддержку США Украины

Порошенко после встречи с Пенсом высказал надежду на дальнейшую поддержку США Украины

18:31 16.02.2019
Конференция по реформам в Украине состоится в Торонто в июле – Фриланд

Конференция по реформам в Украине состоится в Торонто в июле – Фриланд

18:27 16.02.2019
Гриценко: Украина готова и далее вкладывать в мировую безопасность, но ждет от партнеров помощи, минимум в освобождении заложников

Гриценко: Украина готова и далее вкладывать в мировую безопасность, но ждет от партнеров помощи, минимум в освобождении заложников

18:21 16.02.2019
Украина настаивает на постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе, Россия не согласна - Климкин

Украина настаивает на постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе, Россия не согласна - Климкин

18:07 16.02.2019
50 наблюдателей из Канады прибыли в Украину в преддверии выборов президента - Фриланд

50 наблюдателей из Канады прибыли в Украину в преддверии выборов президента - Фриланд

17:52 16.02.2019
В Мюнхене на Украинском ланче, организованном Фондом Пинчука, призвали РФ освободить военнопленных моряков

В Мюнхене на Украинском ланче, организованном Фондом Пинчука, призвали РФ освободить военнопленных моряков

16:52 16.02.2019
Тимошенко намерена до президентских выборов обсудить с МВФ условия будущего сотрудничества с Украиной

Тимошенко намерена до президентских выборов обсудить с МВФ условия будущего сотрудничества с Украиной

16:40 16.02.2019
Манипуляции политиков вокруг Будапештского меморандума фокусируются на виртуальных форматах - Елисеев

Манипуляции политиков вокруг Будапештского меморандума фокусируются на виртуальных форматах - Елисеев

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден назвал РФ слабеющей, но все более агрессивной державой

Решение о санкциях в отношении РФ за агрессию в районе Керченского пролива будет принято на заседании глав МИД ЕС 18 февраля – Климкин

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

ПОСЛЕДНЕЕ

Один украинский боец ранен в результате обстрелов на Донбассе в субботу

Байден назвал РФ слабеющей, но все более агрессивной державой

Власти Испании сами определят место перезахоронения останков Франко, если его родственники не примут решения

Директор Берлинале, покидающий свой пост, дал напутствие новому руководству смотра "продолжать удивлять"

Решение о санкциях в отношении РФ за агрессию в районе Керченского пролива будет принято на заседании глав МИД ЕС 18 февраля – Климкин

Порошенко пригласил президента Черногории посетить Украину

Порошенко обсудил с Меркель вопрос предотвращения вмешательства РФ в президентские выборы в Украине

Климкин и Маас проводят встречу на полях Мюнхенской конференции

В Украине сохранится теплая погода, лишь в нескольких областях ночные морозы

Боевики с начала суток не открывали огонь по украинским позициям в зоне ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА