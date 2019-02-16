Один украинский боец ранен в результате обстрелов на Донбассе в субботу

С начала суток до 18.00 противник дважды обстрелял силы Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

Как сообщается на странице ООС в соцсети Фейсбук, боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов разных систем и стрелецкого оружия вблизи города Авдеевка.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий ООС получил ранение. Оборонявшиеся подразделения ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - отмечено в сообщении.