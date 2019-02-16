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18:31 16.02.2019

Конференция по реформам в Украине состоится в Торонто в июле – Фриланд

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Конференция по реформам в Украине состоится в Торонто в июле – Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд анонсировала на 5 июля проведение в Торонто конференции по вопросам реформ в Украине.

"В тот год (2018 - ИФ) была конференция по вопросам реформ у Андерса (министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен - ИФ). Такая международная встреча в поддержку реформ в Украине. В Канаде в Торонто 5 июля пройдет такая же конференция, где будет новый президент. Я всех приглашаю", - сказала она, выступая на Украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука, по случаю Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Х.Фриланд отметила: "Это будет очень хорошая возможность для нас всех действительно подтолкнуть нового президента на пути реформ".

Как сообщалось, 14 февраля министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджан пригласил министра обороны Украины Степана Полторака принять участие в международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Торонто.

"Украинский ланч" в Мюнхене – это платформа, на которой мировые и украинские лидеры обсуждают вопросы безопасности Украины и связанные с ними последствия для Европы и мира.

Фонд Виктора Пинчука - независимая частная международная благотворительная организация, которая базируется в Украине. Фонд был создан в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком. Его цель - предоставление возможности новым поколениям изменить страну и мир. Для ее реализации Фонд разрабатывает проекты и развивает партнерство как в Украине, так и за ее пределами. С 2006 года Фонд инвестировал более $142 млн в трансформацию Украины.

Теги: #фриланд #канада #украина #реформы
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