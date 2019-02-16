Тимошенко намерена до президентских выборов обсудить с МВФ условия будущего сотрудничества с Украиной

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко намерена еще до избрания нового главы государства начать консультации с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества с Украиной.

"Юлия Тимошенко подчеркнула, что сотрудничество с МВФ является для Украины чрезвычайно важным. Его необходимо продолжать, но на условиях, которые не будут вредить интересам украинцев. Именно потому глава партии желает обсудить будущую совместную работу с крупнейшим заграничным донором Киева еще до выборов, чтобы не терять на это время после их завершения", - сообщает пресс-служба партии "Батькивщина" по итогам выступления Ю.Тимошенко на Украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука по случаю Мюнхенской конференции.

Согласно сообщению, после выступления на Украинском ланче Ю.Тимошенко встретится с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Лидер "Батькивщины" призвала положиться на искусство ее команды в переговорах с МВФ.

"Мы будем вместе, но будем в правильных границах сотрудничества в Украине. И нынешние экономические показатели, я думаю, также будут основанием для того, чтобы МВФ задумался над новой программой для Украины с новым президентом и новым правительством", - цитирует политика пресс-служба партии.