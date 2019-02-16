Власти Испании сами определят место перезахоронения останков Франко, если его родственники не примут решения

Дальнейшую судьбу останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко в случае, если его родственники не выберут место для его перезахоронения, будет определять испанское правительство, сообщает в субботу телеканал "ТелеМадрид".

Накануне испанский кабинет министров принял окончательное решение об эксгумации останков Ф.Франко из могилы в Долине Павших недалеко от Мадрида и дал его семье 15 дней на то, чтобы она выбрала место для перезахоронения. При этом ранее правительство Испании отказало родственникам Ф.Франко в удовлетворении просьбы перенести останки в крипту мадридского собора Альмудена, обосновав отказ соображениями "общественной безопасности".

Представители правительства накануне подтвердили позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Ф.Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Ф.Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Ф.Франко пришел к власти в итоге гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Ф.Франко, а с другой - республиканцы. Ф.Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Ф.Франко настолько серьезного развития не приобретал.