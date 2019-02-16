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14:21 16.02.2019

Порошенко пригласил президента Черногории посетить Украину

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Порошенко пригласил президента Черногории посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко и президент Черногории Мило Джуканович на встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности до говорились продолжать поддержку политического диалога между двумя странами.

"Президенты согласились с необходимостью активизации двустороннего сотрудничества, а также обсудили перспективные сферы сотрудничества, в частности по изучению евроинтеграционного опыта Черногории, в т.ч. по адаптации национального законодательства к стандартам ЕС. Договорились продолжать поддерживать активный двусторонний политический диалог между Украиной и Черногорией с целью реализации весомого потенциала украинско-черногорского партнерства", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

П.Порошенко выразил благодарность президенту Черногории за последовательную решительную позицию по поддержке политики санкций ЕС против РФ в связи с продолжающейся агрессией и нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Он также подтвердил приглашение М.Джукановичу посетить с визитом Украину.

Теги: #черногория #порошенко
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