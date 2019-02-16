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13:45 16.02.2019

Порошенко обсудил с Меркель вопрос предотвращения вмешательства РФ в президентские выборы в Украине

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Порошенко обсудил с Меркель вопрос предотвращения вмешательства РФ в президентские выборы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент в Мюнхене проводит переговоры с канцлером Германии. Кроме прекращения российской агрессии, одна из главных тем - предотвращение российского вмешательства в президентские выборы в Украине", - написал С.Цеголко на своей странице в Фейсбуке в субботу.

В свою очередь пресс-служба президента Украины сообщила, что "одной из важных тем переговоров стал вопрос предотвращения российскому вмешательству в президентские выборы в Украине.

Собеседники обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины.

"Президент Украины отметил важность усиления давления на Россию для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, а также всех украинских заложников, которые незаконно содержатся как в России, так и на оккупированных ею территориях Донбасса и Крыма", - отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны скоординировали действия с целью внедрения "азовского пакета" санкций.

Теги: #порошенко #рф #россия #меркель
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Интерфакс-Украина
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