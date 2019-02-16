События

13:15 16.02.2019

В Украине сохранится теплая погода, лишь в нескольких областях ночные морозы

1 мин читать
В Украине сохранится теплая погода, лишь в нескольких областях ночные морозы

В ближайшие сутки, 17 февраля, погоду в Украине будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе, перемещающемся из Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается переменная облачность и погода без осадков. На дорогах большинства северных, центральных, восточных областей и Карпатского региона местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 5-10° тепла, в западной и южной частях страны местами 11-14°, на севере Левобережья 2-4° тепла.

В Киеве - без осадков; температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 февраля самая высокая температура днем была +11,1 в 1974 году, самая низкая ночью -21,8 в 1892 году.

18 февраля в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Черниговской, Сумской областях 1-6° мороза; днем на Левобережье около 0°, на остальной территории 3-8° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла.

Теги: #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:32 16.02.2019
16 февраля в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица - КГГА

16 февраля в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица - КГГА

08:52 15.02.2019
В нескольких областях Украины утром ожидается туман

В нескольких областях Украины утром ожидается туман

14:43 13.02.2019
В Украине в ближайшие дни будет прохладно, местами пройдет снег с дождем

В Украине в ближайшие дни будет прохладно, местами пройдет снег с дождем

12:21 12.02.2019
В Украине немного похолодает в ближайшие дни

В Украине немного похолодает в ближайшие дни

08:40 12.02.2019
В нескольких областях Украины ожидаются значительные осадки

В нескольких областях Украины ожидаются значительные осадки

12:05 11.02.2019
Синоптики предупреждают о надвигающемся на Украину ненастье

Синоптики предупреждают о надвигающемся на Украину ненастье

09:55 10.02.2019
На дорогах Киева местами гололедица, без осадков - КГГА

На дорогах Киева местами гололедица, без осадков - КГГА

12:05 09.02.2019
Завтра в Украине без осадков, в понедельник в западных, днём и в северных областях дождь и мокрый снег

Завтра в Украине без осадков, в понедельник в западных, днём и в северных областях дождь и мокрый снег

09:06 09.02.2019
В Киеве 9 февраля ожидается гололедица, без осадков

В Киеве 9 февраля ожидается гололедица, без осадков

12:45 08.02.2019
Выходные в Украине будут морозными ночью и относительно теплыми днем

Выходные в Украине будут морозными ночью и относительно теплыми днем

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Тимошенко для принятия решения

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко обсудил с Меркель вопрос предотвращения вмешательства РФ в президентские выборы в Украине

Климкин и Маас проводят встречу на полях Мюнхенской конференции

Боевики с начала суток не открывали огонь по украинским позициям в зоне ООС

На Харьковщине электричка сбила подростка

С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - Розенко

На окраине Тбилиси обнаружили древнее захоронение, которое относят к эпохе эллинизма

Спецпрокурор США Мюллер считает необходимым приговорить Манафорта к длительному тюремному сроку и крупному штрафу

В Одессе прошла конференция по подготовке учений "Си Бриз-2019"

МККК направил на Донбасс 160 тонн стройматериалов – Госпогранслужба

Представитель Белого дома сообщила, что ответила на вопросы спецпрокурора Мюллера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА