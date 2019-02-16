События

12:57 16.02.2019

Боевики с начала суток не открывали огонь по украинским позициям в зоне ООС

1 мин читать
Боевики с начала суток не открывали огонь по украинским позициям в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования в субботу с начала суток и по состоянию на 12.00 не обстреливали позиции объединенных сил на Донбассе, сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"По предварительной информации, с начала суток по состоянию на 12.00 в районе отпора российской агрессии в Донецкой и Луганской областях вражеские обстрелы не фиксировались. Потерь в рядах украинского войска с начала суток нет", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

По словам А.Мотузяника, ситуация полностью контролируется подразделениями объединенных сил.

Теги: #мотузяник #минобороны #боевики #оос #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:58 16.02.2019
Ситуация на Донбассе далека от урегулирования, нужно укрепить наши усилия – Меркель

Ситуация на Донбассе далека от урегулирования, нужно укрепить наши усилия – Меркель

08:56 16.02.2019
МККК направил на Донбасс 160 тонн стройматериалов – Госпогранслужба

МККК направил на Донбасс 160 тонн стройматериалов – Госпогранслужба

07:27 16.02.2019
Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения – штаб ООС

14:06 15.02.2019
Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

07:47 15.02.2019
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое военных

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое военных

07:15 15.02.2019
Боевики на Донбассе обстреляли поселок Новолуганское, пострадал местный житель

Боевики на Донбассе обстреляли поселок Новолуганское, пострадал местный житель

22:03 14.02.2019
Пограничники оформляют людей, застрявших в серой зоне возле КПВВ "Майорское"

Пограничники оформляют людей, застрявших в серой зоне возле КПВВ "Майорское"

18:29 14.02.2019
Боевики с начала суток 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в основном, из 120-мм минометов

Боевики с начала суток 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в основном, из 120-мм минометов

17:21 14.02.2019
НАТО значительно увеличит военно-морское присутствие в Черном море – Полторак

НАТО значительно увеличит военно-морское присутствие в Черном море – Полторак

15:13 14.02.2019
В правительстве США еженедельно обсуждают, как поддержать Украину – зампомощника министра обороны

В правительстве США еженедельно обсуждают, как поддержать Украину – зампомощника министра обороны

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Тимошенко для принятия решения

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко обсудил с Меркель вопрос предотвращения вмешательства РФ в президентские выборы в Украине

Климкин и Маас проводят встречу на полях Мюнхенской конференции

В Украине сохранится теплая погода, лишь в нескольких областях ночные морозы

На Харьковщине электричка сбила подростка

С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - Розенко

На окраине Тбилиси обнаружили древнее захоронение, которое относят к эпохе эллинизма

Спецпрокурор США Мюллер считает необходимым приговорить Манафорта к длительному тюремному сроку и крупному штрафу

В Одессе прошла конференция по подготовке учений "Си Бриз-2019"

Представитель Белого дома сообщила, что ответила на вопросы спецпрокурора Мюллера

16 февраля в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА