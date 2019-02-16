Боевики с начала суток не открывали огонь по украинским позициям в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования в субботу с начала суток и по состоянию на 12.00 не обстреливали позиции объединенных сил на Донбассе, сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"По предварительной информации, с начала суток по состоянию на 12.00 в районе отпора российской агрессии в Донецкой и Луганской областях вражеские обстрелы не фиксировались. Потерь в рядах украинского войска с начала суток нет", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

По словам А.Мотузяника, ситуация полностью контролируется подразделениями объединенных сил.