Спецпрокурор США Мюллер считает необходимым приговорить Манафорта к длительному тюремному сроку и крупному штрафу

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование "российского дела", рекомендовал федеральному судье отправить бывшего главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта за решетку на срок от 20 до 24 лет по обвинению в финансовых махинациях, сообщает американская пресса.

"На протяжении более десятка лет Манафорт действовал так, будто он находится выше закона, он лишил федеральное правительство и ряд финансовых институтов миллионов долларов", - говорится в документе прокуратуры.

"В этом случае приговор должен отражать серьезность этих преступлений и послужить как сдерживанию Манафорта, так и предупреждением для других от подобных действий", - отмечается в документе.

Помимо тюремного срока спецпрокурор считает необходимым, чтобы П.Манафорт возместил примерно $30 млн.

Вынесение приговора П.Манафорту в суде Вашингтона назначено на 13 марта.

Ранее в этом году П.Манафорт признал вину по двум пунктам - в тайном сговоре и оказании влияния на свидетелей.

Суд присяжных в августе признал П.Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.

Президент США Д.Трамп в конце ноября заявил, что считает П.Манафорта хорошим человеком и не исключает возможности его помилования.

Роберт Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому "российскому делу". Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.