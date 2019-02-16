МККК направил на Донбасс 160 тонн стройматериалов – Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донецкую и Луганскую область гуманитарную помощь (общий вес 160 тонн), сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" последовало восемь грузовиков со строительными материалами общим весом 160 тонн от Миссии Международного комитета Красного Креста" - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы в субботу утром.