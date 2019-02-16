Представитель Белого дома сообщила, что ответила на вопросы спецпрокурора Мюллера
Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что добровольно ответила на вопросы команды спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего "российское дело".
"Президент призвал меня, равно как и всех в его администрации, в полной мере оказывать содействие спецпрокурору. Я с радостью добровольно поговорила с ними (с сотрудниками Р.Мюллера - ИФ), - заявила она в эфире CNN.
Основная задача Р.Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа в преддверии выборов 2016 года в США. Ряд СМИ сообщал, что расследование близится к завершению.