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08:41 16.02.2019

Представитель Белого дома сообщила, что ответила на вопросы спецпрокурора Мюллера

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Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что добровольно ответила на вопросы команды спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего "российское дело".

"Президент призвал меня, равно как и всех в его администрации, в полной мере оказывать содействие спецпрокурору. Я с радостью добровольно поговорила с ними (с сотрудниками Р.Мюллера - ИФ), - заявила она в эфире CNN.

Основная задача Р.Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа в преддверии выборов 2016 года в США. Ряд СМИ сообщал, что расследование близится к завершению.

Теги: #расследование #сша #россия
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