Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"15 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм…Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения" – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: с противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка; из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка; из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь" - отметили в штабе ООС.

Обстрелам также подверглись населенные пункты: Новоалександровка, Нижнее, хутор Вильный, Золотое 1, Попасная.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, семь боевиков НВФ уничтожены и шесть получили ранения.