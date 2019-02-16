На Львовщине правоохранители задержали мужчину, который попытался дать взятку пограничнику

Во Львовской области правоохранители задержали злоумышленника, который предложил взятку сотруднику Государственной пограничной службы Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"36-летний житель Львовской передал военнослужащему - инспектору одного из пограничных отрядов неправомерную выгоду в сумме шесть тысяч гривен за содействие в незаконном перемещении табачных изделий через государственную границу Украины в Республику Польша."– говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции во Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

"Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается" – отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой.