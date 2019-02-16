Прокуратура настаивает на безальтернативном аресте подозреваемого в вымогательстве денег у харьковских адвокатов

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 55-летнему мужчине, подозреваемому в том, что он вымогал деньги у двух адвокатов, угрожая физической расправой им самим и их близким.

"Суд Харькова избрал. меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 576 тыс. грн. Прокуратура не согласилась с позицией суда и подала апелляционную жалобу с требованием безальтернативного содержания под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, подозреваемый требовал $900 тыс. у двух харьковских адвокатов, поскольку, по его мнению, они недостаточно профессионально представляли в суде интересы его жены, из-за чего она, как считает подозреваемый, не получила в гражданском деле почти 25 млн. грн. Подозреваемый решил, что адвокаты должны вернуть уплаченный за юридические услуги гонорар, а также не выигранные в суде деньги. В противном случае он угрожал физической расправой лично адвокатам и их близкими родственникам.

"Подозреваемый неоднократно высказывал угрозы в сторону потерпевших и их родственников, которые они воспринимали как реальную угрозу. Кроме того, он имел возможность скрываться от следствия и влиять на свидетелей. Поэтому мы считаем, что он должен находиться под стражей без возможности внесения залога", - цитирует пресс-служба начальника отдела прокуратуры Харьковской области Максима Блохина.

Как сообщалось, 13 февраля во время получения части средств, мужчину задержали сотрудники СБУ. В тот же день ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.189 (вымогательство с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений) УК Украины.