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03:00 16.02.2019

Экс-директор департамента Харьковской ОГА, получивший статус беженца в РФ, осужден заочно к 8 годам тюрьмы - прокуратура

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Экс-директор департамента Харьковской ОГА, получивший статус беженца в РФ, осужден заочно к 8 годам тюрьмы - прокуратура

 Дзержинский районный суд Харькова заочно признал экс-директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры облгосадминистрации (2012-2015 гг.) Романа Гриву виновным в присвоении средств и служебном подделке, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.4,5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины).

"Экс-чиновника приговорили к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года со штрафом и конфискацией имущества. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора. Осужденный должен уплатить в госбюджет почти 1,3 млн.грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, Р.Грива в период с апреля по ноябрь 2013 года заключил 3 договора с частной фирмой на реконструкцию очистных сооружений, капитальный ремонт теплотрассы и строительство скважины. С целью присвоения средств чиновник вступил в сговор с директором фирмы и создал условия для того, чтобы именно эта фирма победила в тендере на проведение ремонтов. В акты выполненных работ по этим договорам вносились заведомо ложные сведения об объеме и стоимости работ. Некоторые из выполненных услуг вообще значились только на бумаге.

Общая сумма присвоенных таким образом средств составила почти 1,3 млн.грн.

Как сообщалось, 3 апреля 2015 г. начальник Главного управления МВД Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев сообщил о том, что Р.Грива является подозреваемым по делу о хищении бюджетных средств и объявлен в розыск.

"Следователи уведомили о подозрении экс-директора департамента ЖКХ Гриву Романа по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ИФ), ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением - ИФ) и директора ООО "Коммунтрест" Блакитному Александру. В данный момент следователи объявили их в розыск", - сказал А.Дмитриев.

Осенью 2015 г. прокуратура Харьковской области подготовила и направила в Генеральную прокуратуру Украины полный пакет необходимых документов для экстрадиции из Российской Федерации Р.Гривы, который на тот момент уже находился в международном розыске.

В ноябре 2016 г. Дзержинский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора о проведении специального судебного (заочного) производства по делу в отношении Р.Гривы, который на тот момент уже получил статус беженца в Российской Федерации, находился в международном розыске с целью ареста по инициативе НЦБ Интерпола в Украине и скрывался от суда.

Материалы дела в отношении директор ООО "Коммунтрест" сейчас находятся на рассмотрении суда.

Теги: #украина #статус #харьков #чиновник
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