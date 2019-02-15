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23:55 15.02.2019

Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до $700 млн.

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Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до $700 млн.

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год - почти до $700 млн., сообщает посольство Украины в США.

"Пакет включает "Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год. Смета помощи Украине по этому закону увеличена и утверждена в объеме $ 445700000" – говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США, в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Существенная часть этих средств будет направлена на увеличение до $115 млн. расходов для предоставления военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование".

"Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн., ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составляет почти $ 695, 7 млн." – говорится в сообщении.

Теги: #сша #помощь #трамп #украина
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