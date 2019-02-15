События

22:50 15.02.2019

Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко, ее адвокаты и сторонники утверждают, что он не имел права это делать

1 мин читать
Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко, ее адвокаты и сторонники утверждают, что он не имел права это делать

Апелляционный суд Черниговской области продлил еще на два месяца срок содержания под стражей народному депутату Украины Надежде Савченко, который истекал 15 февраля.

Соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, на котором рассматривал также вопрос о подсудности дела по обвинению Н.Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности данного дела в Верховный суд Украины.

При этом сторонники и адвокаты Н.Савченко были крайне возмущены решением апелляционного суда о продлении ареста, поскольку убеждены, что данный суд вышел за рамки своих полномочий и не имел права решать вопрос о продлении ареста.

Как сообщалось, 11 февраля коллегия Верховного суда Украины приняла решение о рассмотрении в Черниговском районном суде Черниговской области дела "Савченко-Рубана".

14 февраля Черниговский районный суд удовлетворил заявление адвокатов Н.Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда, дело "Савченко-Рубана" было направлено в Апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности.

18 декабря 2018 года Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей Н.Савченко на два месяца. Апелляция на это решение еще не была рассмотрена Киевским апелляционным судом.

Теги: #савченко #арест #украина #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:55 15.02.2019
Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до $700 млн.

Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до $700 млн.

21:56 15.02.2019
Порошенко о товарообороте между Украиной и Египтом: реально достичь $ 2 млрд.

Порошенко о товарообороте между Украиной и Египтом: реально достичь $ 2 млрд.

21:29 15.02.2019
Нардеп Логвинский заявляет о системной проблеме взаимных запретов на въезд украинцев в Израиль и израильтян в Украину

Нардеп Логвинский заявляет о системной проблеме взаимных запретов на въезд украинцев в Израиль и израильтян в Украину

21:01 15.02.2019
Объявлены победители конкурса на пост главы и замглавы Государственной судебной администрации

Объявлены победители конкурса на пост главы и замглавы Государственной судебной администрации

16:24 15.02.2019
Кива: Формат Минского процесса необходимо менять

Кива: Формат Минского процесса необходимо менять

15:33 15.02.2019
Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату

Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату

15:16 15.02.2019
Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

11:51 15.02.2019
Генпрокуратура обжалует арест Мангера до 3 марта с правом залога

Генпрокуратура обжалует арест Мангера до 3 марта с правом залога

11:14 15.02.2019
Для Украины чрезвычайно важна солидарность Европарламента и помощь в защите результатов выборов от влияния РФ – Парубий

Для Украины чрезвычайно важна солидарность Европарламента и помощь в защите результатов выборов от влияния РФ – Парубий

10:56 15.02.2019
Вакарчук предлагает украинцам использовать три основных условия при выборе своего кандидата

Вакарчук предлагает украинцам использовать три основных условия при выборе своего кандидата

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Тимошенко для принятия решения

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп оповестил Конгресс США о введении чрезвычайного положения

В РЖД просят отменить российские санкции на украинские двигатели и энергогенераторы - СМИ

Уругвай ввел безвизовый режим для украинцев – посольство

Очередь в детсады в Украине сокращена на 63 тыс. мест с 2016 года - Гриневич

Французская картина "Синонимы" удостоена приза Международной федерации кинопрессы на Берлинале

Гройсман о взаимоотношениях с Порошенко: Они абсолютно конструктивные

Харьковский апелляционный суд рассмотрит вопрос о подсудности дела экс-начальника университета воздушных сил Алимпиева

Мангер вышел из СИЗО под залог

Суд в Запорожье отпустил подозреваемого в нападении на предпринимателя на поруки нардепа

Трамп обещает в пятницу подписать документ о режиме ЧП в США из-за ситуации на границе с Мексикой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА