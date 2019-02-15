В РЖД просят отменить российские санкции на украинские двигатели и энергогенераторы - СМИ

Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО "Российские железные дороги" Сергей Кобзев обратился с просьбой к заместителю министра промышленности и торговли РФ Александру Морозову с просьбой об отмене запрета на импорт тяговых электродвигателей и генераторов украинского производства, необходимых для производства и ремонта локомотивов.

Скан-копию соответствующего письма от 25 января 2019 года опубликовало в пятницу белорусское издание "Белорусская правда".

В письме отмечается, что постановлением правительства РФ от 29 декабря 2018 года был введен запрет на ввоз в РФ товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина, в том числе двигателей и электрических генераторов, а также электрогенераторых установок и вращающихся электрических преобразователей.

"В РФ имеются аналоги указанной продукции. Однако объем продукции, выпускаемых в настоящее время российскими предприятиями, не обеспечивает производство тепловозов… для реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД" "Приобретение тягового подвижного состава на период 2019-25 гг"… Прошу Вас… рассмотреть вопрос поддержки отечественных производителей вышеуказанной продукции в части развития производства в рамках импортозамещения, а на период реализации проектов ходатайствовать об отмене мер, запрещающих ввоз в РФ тяговых электродвигателей и генераторов с предприятий Украины", - говорится в тексте письма.

Как сообщалось, правительство РФ 25 декабря расширило до 75 список юрлиц, в отношении которых введены санкции во исполнение указа президента "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

29 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в РФ произведенных на Украине или перемещаемых через ее территорию товаров. РФ, в частности, запретила ввоз из Украины пшеницы, меслина (смесь пшеницы и ржи), солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла и их фракций, поставки вин, включая крепленые, этилового спирта, спиртовых настоек, ликеров и прочих спиртных напитков. РФ также запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных с территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских самолетов, тракторы, сеялки, трансформаторы, гравий, щебень, гальку, мебель, обои.