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21:06 15.02.2019

Уругвай ввел безвизовый режим для украинцев – посольство

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Уругвай ввел безвизовый режим для украинцев – посольство

Упрощенный режим поездок для граждан Украины и Уругвая вступил в силу в пятницу, сообщает посольство Украины в Аргентине.

"Отныне разрешенный гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая будет составлять 90 дней, он может быть обновлен на второй срок в 90 дней", - сообщается на странице посольства в соцсети Facebook в пятницу.

Как отмечается в сообщении, для безвизовой поездки в Уругвай следует иметь с собой действительный паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка или удостоверения личности на возвращение в Украину (в случае потери за рубежом паспорта и возвращения в Украину).

Теги: #уругвай #безвизовый_режим
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