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21:01 15.02.2019

Объявлены победители конкурса на пост главы и замглавы Государственной судебной администрации

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Объявлены победители конкурса на пост главы и замглавы Государственной судебной администрации

Победителем конкурса на должность главы Государственной судебной администрации Украины стал Сергей Пушкар, в конкурсе на должность заместителя главы Государственной судебной администрации Украины победил Игорь Бут, сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Соответствующие решения приняла Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия на заседании в пятницу, во время которого объявлены победители конкурса на занятие соответствующих вакантных должностей категории "А" в системе правосудия.

Как отмечается в сообщении, всего для участия в конкурсе на занятие обеих должностей подали документы шесть человек.

Как сообщалось, Высший совет правосудия 31 января назначил на должность первого заместителя главы Государственной судебной администрации Украины Ольгу Кравченко вместо Нели Приваловой.

Теги: #кадры #суд
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