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20:26 15.02.2019

Гройсман о взаимоотношениях с Порошенко: Они абсолютно конструктивные

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Гройсман о взаимоотношениях с Порошенко: Они абсолютно конструктивные

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что у него абсолютно конструктивные взаимоотношения с президентом Петром Порошенко.

"Абсолютно конструктивные", - сказал В.Гройсман в эфире телеканала "Прямой" в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, какие у него взаимоотношения с президентом.

Премьер подчеркнул: "Мы пока еще не до конца понимаем, сколько важных шагов он сделал как глава государства".

В качестве примера В.Гройсман привел развитие украинской армии, закрепление в Конституции евроинтеграционного направления и получение Украиной права на автокефальную православную церковь.

Как сообщалось, в конце января В.Гройсман заявил, что поддерживает решение П.Порошенко баллотироваться на второй президентский срок.

Теги: #гройсман #порошенко #отношения
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