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19:49 15.02.2019

Харьковский апелляционный суд рассмотрит вопрос о подсудности дела экс-начальника университета воздушных сил Алимпиева

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Харьковский апелляционный суд рассмотрит вопрос о подсудности дела экс-начальника университета воздушных сил Алимпиева

Дзержинский райсуд Харькова в пятницу удовлетворил ходатайство обвинения об обращении в апелляционный суд для определения подсудности дела в отношении экс-начальник Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) Андрея Алимпиева.

"Прокуроры заявили ходатайство о том, чтобы Харьковский апелляционный суд рассмотрел вопрос о смене подсудности и направил дело в другой суд. Они это мотивировали тем, что поскольку Алимпиев служил в ХНУВС, который находится на территории Дзержинского района города, он может влиять на Дзержинский райсуд. Мы считаем это заявление необоснованным, прокуроры не предоставили никаких доказательств. Это во-первых. А во-вторых, в ст.34 УПК не указывается возможность влияния на суд в числе оснований для смены подсудности", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат А.Алимпиева Максим Журавлев.

Он считает, что таким образом военная прокуратура пытается затянуть рассмотрение дела.

Как сообщалось, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника ХНУВС А.Алимпиева. "Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба генерал-майор Алимпиев А.М. Будем ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности", – сообщил тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

А.Алимпиеву было объявлено о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

20 ноября 2017 года Дзержинский райсуд Харькова определил меру пресечения А.Алимпиеву в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1,5 млн грн.

16 января 2018 года суд продлил меру пресечения еще на 30 дней. Спустя несколько дней за А.Алимпиева был внесен залог и он вышел из СИЗО.

15 февраля 2018 года адвокат А.Алимпиева Максим Журавлев сообщил, что досудебное расследование уголовного производства передано от военной прокуратуры Национальному антикоррупционному бюро.

8 ноября 2018 года М.Журавлев сообщил, что НАБУ изменило подозрение с ч.5 ст. 191 (растрата чужого имущества) на ч.2 ст.367(служебная халатность) УК Украины и досудебное следствие по делу передано специальной полиции. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона. Позднее дело было переквалифицировано на ч.3 ст.425 (халатное отношение к воинской службе) УК Украины.

В начале февраля 2019 года обвинительный акт в отношении А.Алимпиева был направлен в Дзержинский районный суд Харькова.

Теги: #дело #вуз #харьков
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