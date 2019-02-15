Мангер вышел из СИЗО под залог

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО под внесенный в пятницу вечером залог.

"Очень хорошо себя чувствую, никаких претензий ни к кому не имею. Я готов полностью сотрудничать со следствием. Думаю, нам нужно меньше в прессе писать чепухи, а больше помогать друг другу в поиске реальных преступников", - сказал В.Мангер журналистам после выхода из СИЗО.

При этом он не ответил на вопрос об источнике 2,5 млн грн, внесенных его адвокатом в качестве залога.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов выразил надежду, что партии "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" прекратят политическое сотрудничество с членами этих партий из Херсонского областного совета и государственной областной администрации, которые сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери. По словам В.Гандзюка, с этим подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" В.Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук.

31 января В.Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Е.Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными. 1 февраля президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление В.Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования. 9 февраля Бюро Херсонской областной организации исключило В.Мангера из состава членов ВО "Батькивщина".

11 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что В.Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Е.Гандзюк.

15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта (на 16 дней) с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В Генпрокуратуре заявили о намерении внести апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд на избрание такой меры пресечения для В.Мангера.