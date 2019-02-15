Суд в Запорожье отпустил подозреваемого в нападении на предпринимателя на поруки нардепа

Орджоникидзевский районный суд г.Запорожье опустил подозреваемого в вооруженном нападении на предпринимателя на личные поруки одного из народных депутатов Украины.

Как рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, 23 мая 2018 года двое неизвестных расстреляли из автоматического оружия в Запорожье на Каширском шоссе автомобиль, в котором находился местный предприниматель и его водитель. Предприниматель получил пулевое ранение, а злоумышленники скрылись с места события на мотоцикле, оставив оружие.

"В течение длительного времени проводились меры с целью установления преступников. Вчера сотрудники полиции задержали одного из исполнителей, собрана обоснованная доказательная база о его причастности именно к непосредственному участию. Но сегодня Орджоникидзевский районный суд Запорожья освободил подозреваемого под личную поруку народного депутата", - написал В.Аброськин на своей странице в соцсети Facebook.

При этом он не уточнил, о каком народном депутате идет речь.

"Вопрос: нужно ли в дальнейшем устанавливать и искать других причастных к этому преступлению?", - добавил первый замглавы Нацполиции.