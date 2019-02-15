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19:05 15.02.2019

Трамп обещает в пятницу подписать документ о режиме ЧП в США из-за ситуации на границе с Мексикой

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Трамп обещает в пятницу подписать документ о режиме ЧП в США из-за ситуации на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что подпишет документ о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

"Я подпишу (документ - ИФ) о национальном чрезвычайном положении"- сказал он, выступая перед Белым домом.

Президент уточнил, что подпишет документ о ЧП позже в пятницу.

"Это правильное решение, так как мы столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок", - добавил он.

Введение режима ЧП позволит Д.Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в Конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.

СМИ ранее сообщали, что Д.Трамп планирует потратить на заграждения на границе с Мексикой порядка $8 млрд, в том числе средства, выделенные Конгрессом, а также средства, которые президент перераспределит сам. Ожидается, что Д.Трамп возьмет средства из фондов, созданных для военного строительства и борьбы с наркотиками.

Принятие законопроекта позволит избежать нового шатдауна - приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования. Предыдущий шатдаун продлился рекордные 35 дней из-за отказа Конгресса выделить запрошенные Д.Трампом средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Теги: #сша #трамп #чп #мексика
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