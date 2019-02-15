События

18:54 15.02.2019

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

1 мин читать
Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу напомнил, что у России остается все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"У России все еще есть возможность вернуться к соблюдению (ДРСМД), и мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью и проверяемым образом уничтожить ее ракеты. Часы тикают, времени все меньше", - заявил генсек Североатлантического альянса на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы призываем Россию вернуться к соблюдению договора, но одновременно мы также готовимся к миру, в котором нет договора о РСМД", - добавил он.

Ранее администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

Теги: #дрсмд #столтенберг #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:22 15.02.2019
Генсек НАТО Столтенберг лично просил главу МИД РФ Лаврова освободить украинских моряков

Генсек НАТО Столтенберг лично просил главу МИД РФ Лаврова освободить украинских моряков

17:21 14.02.2019
НАТО значительно увеличит военно-морское присутствие в Черном море – Полторак

НАТО значительно увеличит военно-морское присутствие в Черном море – Полторак

16:32 14.02.2019
В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО - Турчинов

В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО - Турчинов

15:13 14.02.2019
В правительстве США еженедельно обсуждают, как поддержать Украину – зампомощника министра обороны

В правительстве США еженедельно обсуждают, как поддержать Украину – зампомощника министра обороны

15:12 14.02.2019
Великобритания будет продолжать поддерживать Украину и поощрять к этому всех союзников – госсекретарь обороны Уильямсон

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину и поощрять к этому всех союзников – госсекретарь обороны Уильямсон

15:04 14.02.2019
НАТО рассматривает усиление присутствия в Черноморском регионе – Столтенберг

НАТО рассматривает усиление присутствия в Черноморском регионе – Столтенберг

15:03 14.02.2019
Страны НАТО выразили поддержку Украине в ситуации вокруг Азовского моря – Столтенберг

Страны НАТО выразили поддержку Украине в ситуации вокруг Азовского моря – Столтенберг

08:22 14.02.2019
Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

05:24 14.02.2019
Министр обороны Грузии обсудил с генсеком НАТО вопросы обеспечения безопасности в регионе Черного моря и совместные учения

Министр обороны Грузии обсудил с генсеком НАТО вопросы обеспечения безопасности в регионе Черного моря и совместные учения

02:57 14.02.2019
Сенаторы США призывают снижать зависимости членов НАТО от российского военного оборудования

Сенаторы США призывают снижать зависимости членов НАТО от российского военного оборудования

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Столтенберг напомнил РФ, что у нее все меньше времени, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Тимошенко для принятия решения

ПОСЛЕДНЕЕ

Мангер вышел из СИЗО под залог

Суд в Запорожье отпустил подозреваемого в нападении на предпринимателя на поруки нардепа

Трамп обещает в пятницу подписать документ о режиме ЧП в США из-за ситуации на границе с Мексикой

В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

Двух украинцев депортировали из Казахстана под надуманным предлогом, МИД Украины направил ноту

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

В Киеве облили краской памятник воинам АТО

Сегодня немало закаленных в боях воинов-афганцев находятся на передовой в борьбе с РФ – Порошенко

Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА