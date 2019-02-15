В госбюджет зачислены 1,4 млрд грн по решению суда в порядке спецконфискации – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в государственный бюджет Украины зачислены еще 1 млрд 478 млн грн по решению Апелляционного суда Черкасской области в порядке спецконфискации.

"Сегодня решением Апелляционного суда Черкасской области в государственный бюджет зачислено в порядке спецконфискации еще 1 млрд 478 млн грн", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Генпрокурор не сообщил, по какому конкретно делу суд принял такое решение, а также кому ранее принадлежали конфискованные средства.

Ю.Луценко лишь указал, что средства от спецконфискации снова пойдут на разработку и производство новой военной техники.

"Это значит, что армия получит новые ракеты, ПТУРСы, бронемашины, системы управления огнем. А пограничники завершат комплексную систему обустройства госграницы", - отметил генпрокурор.

Позже Ю.Луценко обновил сообщение в соцсети, уточнив: "Сегодня благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича (бывшего президента Украины Виктора Януковича – ИФ) в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии".

Как сообщалось, в апреле 2017 года пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны сообщила, что Ощадбанк приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский суд Донецкой области, сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.

В феврале 2018 года в публичном отчете главы Государственной казначейской службы (ГКСУ) Татьяны Слюз за 2017 год сказано, что поступления от спецконфискации средств окружения В.Януковича в 2017 году составили 29,665 млрд грн ($1,117 млрд), из которых в бюджет внесено 22,559 млрд грн. Неизрасходованные 8,619 млрд грн будут использованы в госбюджете на 2018 год, уточнили в Госказначействе.