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15:16 15.02.2019

Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

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Адвокат Ильченко сообщил, что внес 2,5млн грн залога за арестованного ночью Мангера

За арестованного председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, внесен определенный судом залог в размере почти 2,5млн грн, сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

"Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру, то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов. Я благодарен всем, кто хотел помочь. Но в конечном итоге было принято решение о внесении залога мной лично. Так мы избежим очередной волны домыслов от (причастного по утверждению В.Мангера к убийству К.Гандзюк сотрудника СБУ Даниила – ИФ) Доценко и Ко по поводу денег. Сейчас еду в казначейство", - написал Д.Ильченко в своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал фотографию квитанции из банка.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера с правом внесения залога, сообщил общественный активист, адвокат Маси Найем.

"Мангеру В. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта 2019 года (то есть на 16 дней). С возможностью внести залог в размере 2 млн 497 тыс. грн", - написал М.Наем на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Теги: #херсонский_облсовет #мангер #суд #залог
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