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14:06 15.02.2019

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

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Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

 С начала суток до 12.00 пятницы на линии боевого соприкосновения сторон на Донбассе боевики 5 раз прицельно обстреляли оборонительные позиции украинских войск в результате чего погиб боец ВСУ и еще двое военнослужащих получили различные ранения, сообщил представитель пресс-центра Минобороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С грустью сообщаем, что сегодня в результате российской вооруженной агрессии погиб один наш украинский герой… Еще двое наших военных в результате боевых действий получили ранения различной степени. Они доставлены в военный мобильный госпиталь", - сказал он в ходе брифинга в Киеве.

По информации Минобороны, утром вблизи Попасной боевики применили гранатометы. Также из гранатометов различных типов и зенитной установки ЗУ-23-2 они вели огонь в районе н.п. Золотое-4.

Кроме этого, в н.п. Нижнее украинские военнослужащие зафиксировали разрывы 4-х вражеских мин калибра 82 мм. Боевики вели обстрел с направления оккупированного н.п. Сентяновка.

Еще 8 мин калибра 82 мм незаконные вооруженные формирования выпустили после 11.20 по ВСУ у н.п. Золотое-1.

Около 11.00 произошел вражеский обстрел из противотанкового ракетного комплекса в районе Марьинки.

"Подразделения Объединенных сил в подавляющем большинстве случаев применяли в ответ дежурные огневые средства и подавляли вооруженную активность оккупантов", - сообщил Д.Гуцуляк.

Теги: #всу #потери #минобороны #оос
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