События

13:59 15.02.2019

В Киеве облили краской памятник воинам АТО

1 мин читать
В Киеве облили краской памятник воинам АТО

Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые в пятницу облили краской памятник воинам АТО в Святошинском районе Киева, сообщает столичная полиция.

В сообщении отмечается, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Теги: #киев #вандалы #ато #памятник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:44 15.02.2019
Киевляне ошибочно заплатили за э/э старому поставщику 39 млн грн

Киевляне ошибочно заплатили за э/э старому поставщику 39 млн грн

12:25 15.02.2019
В здании НАУ в Киеве произошел пожар, повреждена мебель и оргтехника

В здании НАУ в Киеве произошел пожар, повреждена мебель и оргтехника

04:36 15.02.2019
В Киеве в ночь на 17 февраля закроют движение транспорта на мосту Патона

В Киеве в ночь на 17 февраля закроют движение транспорта на мосту Патона

00:22 15.02.2019
В Киеве услугой "Брак за сутки" в 2018 году воспользовалось более 5 тыс. пар

В Киеве услугой "Брак за сутки" в 2018 году воспользовалось более 5 тыс. пар

10:36 14.02.2019
После вечерней драки в центре Киева с жалобами в полицию никто не обращался

После вечерней драки в центре Киева с жалобами в полицию никто не обращался

08:08 14.02.2019
На немецких фанатов ФК "Айнтрахт" в Киеве напали неизвестные, пострадало 5 человек

На немецких фанатов ФК "Айнтрахт" в Киеве напали неизвестные, пострадало 5 человек

02:23 14.02.2019
Проезд во всех видах муниципального транспорта Киева можно оплатить е-билетом

Проезд во всех видах муниципального транспорта Киева можно оплатить е-билетом

23:38 13.02.2019
Пожар на рынке "Левобережный" в Киеве ликвидирован

Пожар на рынке "Левобережный" в Киеве ликвидирован

13:25 13.02.2019
Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023г - программа развития транспортной инфраструктуры

Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023г - программа развития транспортной инфраструктуры

11:53 13.02.2019
Почти четверть киевлян готова проголосовать за Кличко на выборах мэра столицы - опрос

Почти четверть киевлян готова проголосовать за Кличко на выборах мэра столицы - опрос

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Тимошенко для принятия решения

Суд арестовал председателя Херсонского облсовета Мангера до 3 марта с правом залога

Порошенко поздравил верующих со Сретением Господним

НАБУ заявило о создании НКРЭКУ препятствий в расследовании дела по "Роттердам+"

ПОСЛЕДНЕЕ

Двух украинцев депортировали из Казахстана под надуманным предлогом, МИД Украины направил ноту

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе в пятницу

Сегодня немало закаленных в боях воинов-афганцев находятся на передовой в борьбе с РФ – Порошенко

Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины

Генпрокуратура обжалует арест Мангера до 3 марта с правом залога

Генпрокуратура передала САП заявление о совершении преступлений Тимошенко для принятия решения

Из Казахстана депортировали двух украинцев, которые являлись официальными наблюдателями

В Харькове блокировали деятельность группы, терроризировавшей предпринимателей – СБУ

Мангер, подозреваемый по делу Гандзюк, пытается дискредитировать Службу безопасности - СБУ

Днепропетровская ОГА строит с нуля уникальный корпус сельской школы с обсерваторией и лабораториями – Ю.Голик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА