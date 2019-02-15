В Киеве облили краской памятник воинам АТО

Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые в пятницу облили краской памятник воинам АТО в Святошинском районе Киева, сообщает столичная полиция.

В сообщении отмечается, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.