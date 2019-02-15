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12:45 15.02.2019

Сегодня немало закаленных в боях воинов-афганцев находятся на передовой в борьбе с РФ – Порошенко

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Сегодня немало закаленных в боях воинов-афганцев находятся на передовой в борьбе с РФ – Порошенко

Многие ветераны войны в Афганистане ныне находятся на передовой в борьбе с российским агрессором в рядах украинской армии, правоохранительных ведомств и служб, отмечает президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня немало закаленных в боевых действиях (в Афганистане – ИФ) ветеранов находятся на передовой в борьбе с российским агрессором, выполняя задачи в составе Вооруженных сил, Национальной гвардии, Национальной пограничной службы и других силовых структурах", - сказал П.Порошенко на торжественном собрании, посвященном чествованию участников боевых действий на территории других государств и 30-летия выведения войск из Афганистана, в пятницу в Киеве.

Президент отметил, что в рядах контингента советской армии в Афганистане в общем отслужили более 160 тыс. украинцев, из которых 8 тыс. возвратилось домой с ранениями, а "почти каждый четвертый среди погибших – наш земляк, а это 3300 чьих-то сынов, мужей, отцов".

Он также напомнил, что организованность, решительность и боевое братство воинов-афганцев – защитников Майдана сыграли важнейшую роль в Революции Достоинства.

В Украине 15 февраля чествуют участников боевых действий на территории других государств.

Теги: #афганистан #порошенко #агрессия_рф #ветераны
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