В здании НАУ в Киеве произошел пожар, повреждена мебель и оргтехника

На цокольном этаже четырехэтажного корпуса Национального авиационного университета по проспекту Комарова, 1 в Киеве произошел пожар, повреждена мебель, оргтехника, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании на цокольном этаже четырехэтажного корпуса одного из столичных университетов поступило в оперативно-координационный центр ГСЧС в г.Киеве в 9:50 пятницы.

"Возгорание произошло в подсобном помещении, где находились столы и оргтехника. В ходе разведки были эвакуированы 5 человек, которые на момент возникновения пожара находились на цокольном этаже", - сказано в сообщении.

В 10:23 пожар на площади 30 кв. м был локализован, а уже в 10:29 – ликвидирован.

В результате возгорания повреждена мебель, оргтехника, закопчены стены и потолок помещения. Никто не пострадал.

На месте происшествия было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС.