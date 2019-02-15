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11:51 15.02.2019

Генпрокуратура обжалует арест Мангера до 3 марта с правом залога

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Генпрокуратура обжалует арест Мангера до 3 марта с правом залога

 Генеральная прокуратура Украины внесет апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом залога председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Генпрокуратуре, 11 февраля в Шевченковский районный суд г.Киева было подано ходатайство об избрании В.Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей. По результатам судебного рассмотрения к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

"В связи с несогласием с принятым судом решением Генеральной прокуратурой Украины будет внесена апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве напомнили, что преступление, которое инкриминируется В.Мангеру, а именно организация убийства, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.27, п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины), относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

"Учитывая большой общественный резонанс указанного преступления, а также тот факт, что за его совершение предусмотрено суровое наказание в рамках национального законодательства, которое может побудить человека к попытке любым способом уклониться от возможной ответственности, применение залога не может в полной мере устранить указанный риск и обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее в этот день общественный активист, адвокат Маси Найем сообщил, что Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта (на 16 дней) подозреваемого в организации убийства активистки В.Мангера с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн.

Теги: #гандзюк #гпу #мангер #суд #обжалование
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