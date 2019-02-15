Суд арестовал председателя Херсонского облсовета Мангера до 3 марта с правом залога

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера с правом внесения залога, сообщил общественный активист, адвокат Маси Найем.

"Мангеру В. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта 2019 года (то есть на 16 дней). С возможностью внести залог в размере 2 млн 497 тыс. грн", - написал М.Наем на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Он напомнил, что В.Мангер подозревается в совершении преступлений по ч.3 ст. 27 (виды соучастников - организатор преступления), п.4 п.6 п.11, п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Согласно санкции статьи, это карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

"Все вроде хорошо и в ч.4 п. 2 ст. 183 УПК указано, что такая мера пресечения может применяться к ранее не судимому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет. Но есть определенные вопросы", - пишет адвокат.

В частности, М.Найем удивлен сроком ареста подозреваемого в организации убийства, который определил судья.

"Почему только к 3 марта 2019г? Через 16 дней действие меры пресечения кончится и будет снова эта трагикомедия в суде. К этому времени должно еще и пройти рассмотрение апелляционной жалобы, поскольку адвокаты точно ее подадут", - отмечает он.

Так, пишет юрист, согласно ч.4 ст.196 УПК, срок действия постановления следственного судьи или суда о содержании под стражей не может превышать 60 дней, но ничто не обязывало судью выбирать такой малый срок меры пресечения.

"Если это связано со сроком досудебного расследования, то я представляю себе заседания, где прокуратура будет ходатайствовать о продлении досудебного следствия, а некоторые будут затягивать процесс и таким образом просто истечет срок меры пресечения", - прогнозирует М.Найем.

Также общественный активист задается вопросом, почему судья вынес решение о возможности внесения залога: "Почему залог? В п.4 ст.183 УПК указано, что судья имеет право не определить размер залога в уголовном производстве по преступления, повлекшего гибель человека".

"Это просто вопросы. Чтобы не было сложных последствий", - отметил юрист.

Как сообщил ранее Insider, после оглашения решения суда адвокат В.Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что у его подзащитного нет таких средств.

"У Мангера нет таких средств. Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу Владиславу Мангеру. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь", - сказал защитник.

В.Мангера арестовали в зале суда и доставят в СИЗО.

Защита В.Мангера ходатайствовала об избрании меры пресечения не связанной с содержанием под стражей, прокуратура добивалась ареста до 3 марта без залога.