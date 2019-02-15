События

09:51 15.02.2019

Суд арестовал председателя Херсонского облсовета Мангера до 3 марта с правом залога

3 мин читать
Суд арестовал председателя Херсонского облсовета Мангера до 3 марта с правом залога

 Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера с правом внесения залога, сообщил общественный активист, адвокат Маси Найем.

"Мангеру В. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта 2019 года (то есть на 16 дней). С возможностью внести залог в размере 2 млн 497 тыс. грн", - написал М.Наем на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Он напомнил, что В.Мангер подозревается в совершении преступлений по ч.3 ст. 27 (виды соучастников - организатор преступления), п.4 п.6 п.11, п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Согласно санкции статьи, это карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

"Все вроде хорошо и в ч.4 п. 2 ст. 183 УПК указано, что такая мера пресечения может применяться к ранее не судимому лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет. Но есть определенные вопросы", - пишет адвокат.

В частности, М.Найем удивлен сроком ареста подозреваемого в организации убийства, который определил судья.

"Почему только к 3 марта 2019г? Через 16 дней действие меры пресечения кончится и будет снова эта трагикомедия в суде. К этому времени должно еще и пройти рассмотрение апелляционной жалобы, поскольку адвокаты точно ее подадут", - отмечает он.

Так, пишет юрист, согласно ч.4 ст.196 УПК, срок действия постановления следственного судьи или суда о содержании под стражей не может превышать 60 дней, но ничто не обязывало судью выбирать такой малый срок меры пресечения.

"Если это связано со сроком досудебного расследования, то я представляю себе заседания, где прокуратура будет ходатайствовать о продлении досудебного следствия, а некоторые будут затягивать процесс и таким образом просто истечет срок меры пресечения", - прогнозирует М.Найем.

Также общественный активист задается вопросом, почему судья вынес решение о возможности внесения залога: "Почему залог? В п.4 ст.183 УПК указано, что судья имеет право не определить размер залога в уголовном производстве по преступления, повлекшего гибель человека".

"Это просто вопросы. Чтобы не было сложных последствий", - отметил юрист.

Как сообщил ранее Insider, после оглашения решения суда адвокат В.Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что у его подзащитного нет таких средств.

"У Мангера нет таких средств. Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу Владиславу Мангеру. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь", - сказал защитник.

В.Мангера арестовали в зале суда и доставят в СИЗО.

Защита В.Мангера ходатайствовала об избрании меры пресечения не связанной с содержанием под стражей, прокуратура добивалась ареста до 3 марта без залога.

Теги: #гандзюк #херсонский_облсовет #мангер #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:02 15.02.2019
Мангер, подозреваемый по делу Гандзюк, пытается дискредитировать Службу безопасности - СБУ

Мангер, подозреваемый по делу Гандзюк, пытается дискредитировать Службу безопасности - СБУ

21:02 14.02.2019
Мэр Одессы Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой российский паспорт

Мэр Одессы Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой российский паспорт

20:05 14.02.2019
В СБУ заявили, что утверждение Мангера о причастности сотрудника спецслужбы к убийству Гандзюк будет тщательно проверено

В СБУ заявили, что утверждение Мангера о причастности сотрудника спецслужбы к убийству Гандзюк будет тщательно проверено

19:20 14.02.2019
Черниговский апелляционный суд в пятницу рассмотрит определение подсудности дела "Савченко-Рубана" – адвокат

Черниговский апелляционный суд в пятницу рассмотрит определение подсудности дела "Савченко-Рубана" – адвокат

17:22 14.02.2019
Суд отклонил ходатайство адвокатов Савченко об отводе трех судей

Суд отклонил ходатайство адвокатов Савченко об отводе трех судей

15:15 14.02.2019
Депутат Мосийчук дополнит требования по иску к Супрун и будет добиваться ее увольнения

Депутат Мосийчук дополнит требования по иску к Супрун и будет добиваться ее увольнения

14:34 14.02.2019
Суд отменил мероприятия по обеспечению иска по делу Супрун

Суд отменил мероприятия по обеспечению иска по делу Супрун

14:27 14.02.2019
Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

10:16 14.02.2019
Суд продлил арест обвиняемому в растрате средств проекта "Воздушный экспресс"

Суд продлил арест обвиняемому в растрате средств проекта "Воздушный экспресс"

07:57 14.02.2019
Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 февраля

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 февраля

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал председателя Херсонского облсовета Мангера до 3 марта с правом залога

Порошенко поздравил верующих со Сретением Господним

НАБУ заявило о создании НКРЭКУ препятствий в расследовании дела по "Роттердам+"

В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО - Турчинов

Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

ПОСЛЕДНЕЕ

Из Казахстана депортировали двух украинцев, которые являлись официальными наблюдателями

В Харькове блокировали деятельность группы, терроризировавшей предпринимателей – СБУ

Днепропетровская ОГА строит с нуля уникальный корпус сельской школы с обсерваторией и лабораториями – Ю.Голик

В нескольких областях Украины утром ожидается туман

Порошенко поздравил верующих со Сретением Господним

Палата представителей США одобрила бюджет о финансировании госучреждений

В Харькове блокирована деятельность группы, распространявшей наркотики в разных регионах страны

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое военных

Боевики на Донбассе обстреляли поселок Новолуганское, пострадал местный житель

По закупке еды для животных Харьковского зоопарка по завышенным ценам начато расследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА