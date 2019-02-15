События

10:01 15.02.2019

Днепропетровская ОГА строит с нуля уникальный корпус сельской школы с обсерваторией и лабораториями – Ю.Голик

2 мин читать

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик сообщает, что власти области продолжают строительство нового корпуса школы в селе Волосское Новоалександровской объединенной территориальной громады. Согласно проекту, здесь будет создана обсерватория.

Ранее ОГА отремонтировала старый корпус этой школы. Летом прошлого года началось строительство нового корпуса, в котором, помимо обсерватории, будут построены спортивный зал и зал для силовых видов спорта, а также лаборатории физики, химии и биологии.

Голик также сообщил, что вскоре здесь появится стадион с полноразмерным футбольными полем и беговыми легкоатлетическими дорожками с профессиональным покрытием.

"Всегда приятно видеть башенные краны в городе. Это значит, что город строится. Это значит, что город развивается. Но башенный кран в селе - такое есть только у нас. А все потому, что это – децентрализация, инициированная президентом Петром Порошенко. Поэтому ОТГ получили больше финансовых ресурсов и возможность самим принимать решения, что нужно громадам", - сказал Голик.

В настоящее время Днепропетровская ОГА реконструирует более 30 школ одновременно.

 "У детей этой школы в ее новом корпусе будет и возможность наблюдать за звездами, и красивый вид на Днепр. Уникальная получается школа. Все, что в ней будет, по отдельности есть пока не во многих школах, а так, чтобы было все вместе – обсерватория, лаборатории и стадион - только в этой", - сказал советник.

Видео строительства

Теги: #ога #днепропетровская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:29 13.02.2019
Дело чиновника Киевской ОГА о хищении средств ЕС для переселенцев передано в суд - НАБУ

Дело чиновника Киевской ОГА о хищении средств ЕС для переселенцев передано в суд - НАБУ

08:04 29.01.2019
На Днепровском коксохимическом заводе произошел пожар, пятеро человек пострадали – ГСЧС

На Днепровском коксохимическом заводе произошел пожар, пятеро человек пострадали – ГСЧС

11:51 26.01.2019
Группа туристов попала под снежную лавину в Закарпатской области

Группа туристов попала под снежную лавину в Закарпатской области

22:34 31.12.2018
На пожаре в Днепропетровской области пострадали два человека

На пожаре в Днепропетровской области пострадали два человека

08:19 28.12.2018
Суд дал условный срок троим участникам захвата Харьковской ОГА, а четвертого освободил по "закону Савченко"

Суд дал условный срок троим участникам захвата Харьковской ОГА, а четвертого освободил по "закону Савченко"

17:09 28.11.2018
Порошенко представил нового главу Черниговской ОГА Александра Мисника

Порошенко представил нового главу Черниговской ОГА Александра Мисника

15:58 28.11.2018
В Сумской области нет паники из-за военного положения, но повышался курс валют

В Сумской области нет паники из-за военного положения, но повышался курс валют

10:06 09.11.2018
Власти Луганщины рассмотрели меры по недопущению возникновения ЧС из-за срыва отопительного сезона в ряде городов области

Власти Луганщины рассмотрели меры по недопущению возникновения ЧС из-за срыва отопительного сезона в ряде городов области

08:55 07.11.2018
С начала 2018 в Днепропетровской области было усыновлено 111 детей-сирот

С начала 2018 в Днепропетровской области было усыновлено 111 детей-сирот

05:57 29.10.2018
На Днепропетровщине задержан гражданин РФ, убивший, и похоронивший у себя во дворе пять человек – Аброськин

На Днепропетровщине задержан гражданин РФ, убивший, и похоронивший у себя во дворе пять человек – Аброськин

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд арестовал председателя Херсонского облсовета Мангера до 3 марта с правом залога

Порошенко поздравил верующих со Сретением Господним

НАБУ заявило о создании НКРЭКУ препятствий в расследовании дела по "Роттердам+"

В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО - Турчинов

Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

ПОСЛЕДНЕЕ

Из Казахстана депортировали двух украинцев, которые являлись официальными наблюдателями

В Харькове блокировали деятельность группы, терроризировавшей предпринимателей – СБУ

Мангер, подозреваемый по делу Гандзюк, пытается дискредитировать Службу безопасности - СБУ

Суд арестовал председателя Херсонского облсовета Мангера до 3 марта с правом залога

В нескольких областях Украины утром ожидается туман

Порошенко поздравил верующих со Сретением Господним

Палата представителей США одобрила бюджет о финансировании госучреждений

В Харькове блокирована деятельность группы, распространявшей наркотики в разных регионах страны

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены трое военных

Боевики на Донбассе обстреляли поселок Новолуганское, пострадал местный житель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА