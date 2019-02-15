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08:45 15.02.2019

Порошенко поздравил верующих со Сретением Господним

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Порошенко поздравил верующих со Сретением Господним

Президент Украины Петр Порошенко поздравил верующих со Сретением Господним.

"Поздравляю всех верующих с Сретением Господним! Пусть Господь благоволит и помогает, пусть пошлет всем нам надежду и веру, что все будет хорошо", - написал президент на своей странице в соцсети Фейсбук.

Сретение Господне - христианский праздник, отмечаемый в исторических церквях и некоторых протестантских конфессиях.

В православии принадлежит к числу двунадесятых праздников. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также украинская грекокатолическая церковь (в пределах Украины), старообрядцы и некоторые иные празднуют Сретение 2 (15) февраля по юлианскому календарю (в XX-XXI веках 2 февраля по юлианскому календарю соответствует 15 февраля по новоюлианскому и григорианскому).

В католицизме празднуется 2 февраля по григорианскому календарю. Элладская православная церковь и ряд иных поместных православных церквей празднуют также 2 февраля, но по новоюлианскому календарю; Армянская апостольская церковь - 14 февраля.

Теги: #президент #сретение #украина #поздравление
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