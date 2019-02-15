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08:36 15.02.2019

Палата представителей США одобрила бюджет о финансировании госучреждений

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Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие бюджета, который позволяет финансировать деятельность государственных учреждений.

Ранее бюджет был одобрен сенатом.

Принятый обеими палатами конгресса проект закона о бюджете теперь поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Принятие закона позволит избежать нового шатдауна - приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования. Предыдущий шатдаун продлился рекордные 35 дней из-за отказа конгресса выделить запрошенные Д.Трампом средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что Д.Трамп намерен в пятницу подписать закон о бюджете, одновременно объявив о введении чрезвычайного положения (ЧП) в стране.

"Президент подпишет бюджет о финансировании правительства, а также, как он заявлял ранее, примет другие меры в области исполнительной власти, включая объявление о введении чрезвычайного положения в стране для прекращения кризиса в области национальной безопасности и гуманитарного кризиса на границе", - заявила пресс-секретарь.

Введение режима ЧП позволит Д.Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.

Против введения ЧП решительно выступили демократы. Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что "введение режима ЧП в общенациональном масштабе - беззаконие". Спикер палаты представителей конгресса Ненси Пелоси пригрозила подать в суд иск против решения Д.Трампа.

Теги: #бюджет #конгресс #сша
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