В Харькове блокирована деятельность группы, распространявшей наркотики в разных регионах страны

В Харькове полиция задержала при попытке продать 1 кг каннабиса 41-летнего мужчину, который организовал группу из 7 человек, занимавшуюся сбытом наркотиков в разных регионах страны.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. После получения результатов экспертизы будет решен вопрос сообщения о подозрении в совершении преступления остальным участникам группировки.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства членов группы сотрудники полиции изъяли около 100 кг каннабиса, расфасованного для сбыта различными партиями, около 100 г гашиша, предметы, использовавшиеся для изготовления, фасовки и сбыта каннабиса, 25 тыс.грн, полученных за сбыт наркотиков, банковские карты, мобильные телефоны.

Досудебное расследование ведется по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают источники поставки, каналы сбыта наркотиков и причастность членов группы к совершению аналогичных преступлений.