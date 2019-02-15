По закупке еды для животных Харьковского зоопарка по завышенным ценам начато расследование

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по сообщениям СМИ о закупке КП "Харьковский зоологический парк" фруктов и орехов для животных по завышенным ценам на общую сумму 3 млн. 264 тыс. грн.

"Данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч.1 ст.14 ч.3 ст.191 УК Украины… Сейчас в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия. Обоснованность цен, указанных в договоре, проверят следственным путем", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Должностные лица зоопарке заключили договор с одним из ЧП по закупке фруктов и орехов для животных по ценам, значительно выше рыночных. В частности, мандарины и апельсины планировалось закупить по 95 грн. за килограмм, лимоны - по 110 грн за килограмм, киви - по 160 грн. за килограмм, яблоки - по 35 грн. за килограмм.