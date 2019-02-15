События

06:32 15.02.2019

По закупке еды для животных Харьковского зоопарка по завышенным ценам начато расследование

1 мин читать

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по сообщениям СМИ о закупке КП "Харьковский зоологический парк" фруктов и орехов для животных по завышенным ценам на общую сумму 3 млн. 264 тыс. грн.

"Данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч.1 ст.14 ч.3 ст.191 УК Украины… Сейчас в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия. Обоснованность цен, указанных в договоре, проверят следственным путем", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Должностные лица зоопарке заключили договор с одним из ЧП по закупке фруктов и орехов для животных по ценам, значительно выше рыночных. В частности, мандарины и апельсины планировалось закупить по 95 грн. за килограмм, лимоны - по 110 грн за килограмм, киви - по 160 грн. за килограмм, яблоки - по 35 грн. за килограмм.

Теги: #прокуратура #животные #украина #закупки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:15 15.02.2019
Боевики на Донбассе обстреляли поселок Новолуганское, пострадал местный житель

Боевики на Донбассе обстреляли поселок Новолуганское, пострадал местный житель

05:37 15.02.2019
В Запорожской области военный комиссар получил от призывника EUR750 за уклонение от службы

В Запорожской области военный комиссар получил от призывника EUR750 за уклонение от службы

04:36 15.02.2019
В Киеве в ночь на 17 февраля закроют движение транспорта на мосту Патона

В Киеве в ночь на 17 февраля закроют движение транспорта на мосту Патона

03:35 15.02.2019
Незаконно отчужденный санаторий "Бердянск" возвращен в госсобственность спустя 7 лет

Незаконно отчужденный санаторий "Бердянск" возвращен в госсобственность спустя 7 лет

02:31 15.02.2019
В Хмельницкой области задержан мошенник, обманувший жителя Днепра на 1,5 млн грн

В Хмельницкой области задержан мошенник, обманувший жителя Днепра на 1,5 млн грн

01:47 15.02.2019
Епифаний и Вакарчук обсудили роль культуры в утверждении моральных ориентиров общества

Епифаний и Вакарчук обсудили роль культуры в утверждении моральных ориентиров общества

00:22 15.02.2019
В Киеве услугой "Брак за сутки" в 2018 году воспользовалось более 5 тыс. пар

В Киеве услугой "Брак за сутки" в 2018 году воспользовалось более 5 тыс. пар

23:15 14.02.2019
В Днепропетровской области за создание блокпоста задержаны шесть человек

В Днепропетровской области за создание блокпоста задержаны шесть человек

22:47 14.02.2019
Повышение уровня прозрачности закупок при выполнении государственного оборонного заказа усилит обороноспособность Украины

Повышение уровня прозрачности закупок при выполнении государственного оборонного заказа усилит обороноспособность Украины

22:03 14.02.2019
Пограничники оформляют людей, застрявших в серой зоне возле КПВВ "Майорское"

Пограничники оформляют людей, застрявших в серой зоне возле КПВВ "Майорское"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ заявило о создании НКРЭКУ препятствий в расследовании дела по "Роттердам+"

В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО - Турчинов

Суд арестовал $300 тыс на счету Насирова в банке Великобритании

В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта

Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Названо имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

В Киеве состоится презентация украинского перевода книги Т. Кузьо "Война Путина против Украины. Революция, национализм и криминалитет"

Боевики устроили провокацию, пропустив после закрытия украинского КПВВ "Майорское" в серую зону 46 человек

Мэр Одессы Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой российский паспорт

Сенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы Минюста

Во Львове обрушилась неэксплуатируемая часть 3-этажного жилого дома, пострадавших нет

В СБУ заявили, что утверждение Мангера о причастности сотрудника спецслужбы к убийству Гандзюк будет тщательно проверено

По факту проведения в оккупированном РФ Крыму незаконных обысков у крымских татар начато уголовное производство – прокуратура АРК

Черниговский апелляционный суд в пятницу рассмотрит определение подсудности дела "Савченко-Рубана" – адвокат

Боевики с начала суток 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в основном, из 120-мм минометов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА