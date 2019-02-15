В Запорожской области военный комиссар получил от призывника EUR750 за уклонение от службы

Военный комиссар задержан следователями территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в г.Мелитополь Запорожской области при получении взятки от призывника за уклонение от службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба ГБР, офицер требовал от призывника $1200 за освобождение от воинской службы и выдачу военного билета. В начале февраля следствие зафиксировало получение комиссаром первой части взятки в размере EUR300. 13 февраля во время получения второй части взятки в размере EUR450 офицер был задержан.

Решается вопрос о сообщении комиссару о подозрении в получении неправомерной выгоды в соответствии с ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Следственные действия продолжаются.