В Хмельницкой области задержан мошенник, обманувший жителя Днепра на 1,5 млн грн

Правоохранители в Хмельницкой области задержали мошенника, который обманул 29-летнего жителя Днепра на 1,5 млн грн, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Пострадавший познакомился со злоумышленником в Хмельницком и тот, представившись предпринимателем, пообещал ему продать 100 ящиков сигарет по выгодной цене. Но, получив средства, продавец исчез, так и не предоставив обещанного товара", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность мошенника. Им оказался 28-летний хмельничанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство.

Отмечается, что во время санкционированного обыска в доме мужчины правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, 6 мобильных телефонов, несколько банковских карточек из разных банков, стартовый пистолет и поддельное удостоверение сотрудника службы безопасности Украины.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время полицейские выясняют, сколько людей пострадало от рук мошенника, поскольку у него изъяли тетрадь с записями по обманутым гражданам.

"Выяснилось, что среди пострадавших есть даже действующие работники правоохранительных органов", - отметили в полиции.