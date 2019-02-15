Епифаний и Вакарчук обсудили роль культуры в утверждении моральных ориентиров общества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на встрече с музыкантом и общественным деятелем Святославом Вакарчуком обсудили роль культуры в утверждении моральных ориентиров общества, сообщила пресс-служба Киевской митрополии.

"В ходе встречи речь шла о дальнейших шагах, как Церкви, так и общества и государства в утверждении независимости, обеспечении прав и свобод человека. Были обсуждены пути достижения мира в Украине. С.Вакарчук отметил, что важную роль в этом процессе играет голос Церкви. В свою очередь Митрополит Епифаний подчеркнул уникальную роль украинской культуры, музыки и песен, которые должны не только развлекать, но и служить доброму делу утверждения среди аудитории правильных моральных ориентиров", - говорится в сообщении.

Кроме того, С.Вакарчук поздравил Предстоятеля ПЦУ с объединением ветвей украинского православия в единую поместную Церковь, получением Томоса и с его интронизацией.

Митрополит Епифаний поблагодарил С.Вакарчука за визит. Стороны обменялись подарками и взаимными словами поддержки.