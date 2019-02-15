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00:22 15.02.2019

В Киеве услугой "Брак за сутки" в 2018 году воспользовалось более 5 тыс. пар

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В Киеве услугой "Брак за сутки" в 2018 году воспользовалось более 5 тыс. пар

Услугой "Брак за сутки" в 2018 году в Киеве воспользовалось более 5 тыс. супружеских пар, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В пресс-службе ведомства отметили, что сервис "Брак за сутки" дает возможность людям "оформить отношения быстро, без бюрократических проволочек".

"Сегодня мы видим большой поток людей, но специалисты, которые приобщаются к этому процессу, делают все возможное, чтобы юридическое оформление брака было более удобным и комфортным. Надеюсь, что количество желающих зарегистрировать «Брак в сутки» в столице будет в геометрической прогрессии увеличиваться", - сказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Как отмечается, "Брак за сутки" - сервис Министерства юстиции, который призван сделать бракосочетания максимально удобным и комфортным. Проект предусматривает отход от старых бюрократических советских норм, и заставляют украинцев, подав заявление, ждать минимум 30 дней. Услуга "Брак за сутки" введена 29 июля 2016 года.

Теги: #киев #сервис #украина #брак
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