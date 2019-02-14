Пограничники оформляют людей, застрявших в серой зоне возле КПВВ "Майорское", сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць.

"Начали пропускные операции на КПВВ "Майорское" - оформляем людей, которые из-за провокации пророссийских боевиков находились на ночь в серой зоне", - написал А.Куць на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Он отметил, что тех граждан, кого пограничники уже оформили, обеспечили транспортом и доставляют к Бахмуту.

Как сообщалось, в Донецкой области боевики в четверг вечером пропустили в серую зону между пропускными пунктами 46 человек после закрытия украинского КПВВ "Майорское" и теперь украинская сторона решает вопрос организации пропуска людей на контролируемую правительством территорию.