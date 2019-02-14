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21:08 14.02.2019

Боевики устроили провокацию, пропустив после закрытия украинского КПВВ "Майорское" в серую зону 46 человек

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Боевики устроили провокацию, пропустив после закрытия украинского КПВВ "Майорское" в серую зону 46 человек

В Донецкой области боевики в четверг вечером пропустили в серую зону между пропускными пунктами 46 человек после закрытия украинского КПВВ "Майорское" и теперь украинская сторона решает вопрос организации пропуска людей на контролируемую правительством территорию, сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць.

"Очередная провокация пророссийских оккупантов: со стороны оккупированной Горловки после закрытия КПВВ "Майорское" они пропустили 46 человек, хорошо зная, что украинский пропускной пункт уже не работает. Сейчас люди находятся в серой зоне. Они пока даже не пересекли так называемый "ноль". С руководством ООС решаем вопрос, как восстановить работу КПВВ и пропустить людей на контролируемую украинским правительством территорию", - написал А.Куць в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Он подчеркнул, что такие действия со стороны боевиков - это очередная провокация и нарушение всех международных и гуманитарных норм.

"За ситуацией следят международные организации", - добавил глава Донецкой ОВГА.

Теги: #кпвв #донбас #провокация
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Интерфакс-Украина
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